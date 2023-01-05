Соперничество нарастает, – политолог сказал, почему появление Пригожина волнует окружение Путина

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин усиливает свою власть в России. Он сам решает, каких заключенных следует выпускать из тюрьмы и отправлять на фронт.

Об этом для 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Пригожин делает максимально публичные брутальные заявления.

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"Это срабатывает на определенный сегмент населения, но очень раздражает политиков. Им подобная история не нравится и то, насколько Пригожин усиливается в российском политическом пространстве", – сказал политолог.

Он отметил, что Пригожин выбрал едва ли не прямой канал коммуникации с Путиным и может доносить до него свою позицию. Следовательно, Пригожина будут пытаться устранить.

Соперничество нарастает. Оно пока время от времени возникает в политическом пространстве, когда заключенные рассказывают, как Пригожин сидел в тюрьме и что он делал. Думаю, таких историй будет становиться все больше, потому что Кремлю нужно поднимать влияние Пригожина, – отметил Рейтерович.

Обратите внимание – Рейтерович о вагнеровцах и Пригожине: смотрите видео

Исчезает отдельность вагнеровцев

По мнению Рейтеровича, статус Пригожина не может не тревожить военных. Хотя, как отметил политолог, понятие офицерской чести не присуще России, но у оккупантов определенное понимание отдельности существовало. Сейчас все нарушено.

"Они поймут, что Пригожин может начать снимать генералов и назначать кого-то из своих. Возможно, будет такая история, которая когда-то была в нацистской Германии, когда штурмовые отряды начали претендовать на замещение Вермахта. Надеюсь, что на России это начнется в ближайшее время, потому что если бьются между собой, так легче нашим ВСУ", – сказал политолог.

Вагнеровцы не доказали эффективность

Глава "Вагнера" стремился продемонстрировать максимальный успех на Бахмутском направлении и способность вагнеровцев брать достаточно большие города. Политолог отметил, что у врагов ничего не выходит, хотя под Бахмутом есть и ПИК, и представители вооруженных сил России.

Пригожин понимает, что сам себя загнал в ловушку. Он сделал нынешнюю свою карьеру в псевдоэффективности. Он уверял, что для "Вагнера" нет вызовов, с которым он не мог справиться. Это не первый раз у них что-то не выходит. Раньше просто не было такого пиара, – рассказал политолог.

Ищут, как отступить

Историю с Бахмутом вагнеровцы сделали максимально публичной и, как сказал Рейтерович, сейчас им нужно подготовить путь для отступления. Политолог считает, что делать ставку на то, что армия России бросила их с точки зрения огневой поддержки, авиации и тяжелой артиллерии.

Рейтерович считает, что Пригожин может действовать по двум вариантам:

доказывать, что нужно что-то менять в армии, а конкретно – в ее руководстве;

расширить спецификацию частной компании. Вагнеровцы хотят получить тяжелую бронетехнику, самолеты, вертолеты и т.д.

"Увидим, по какому сценарию они пойдут. Я не исключаю, что они могут даже соединить 2", – добавил Рейтерович.