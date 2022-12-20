Пригожин пытается слепить из ЧВК "Вагнера" легальную и полугосударственную организацию

Войну России против Украины некоторые персоны из страны-агрессорки считают своим трамплином. Решил не упускать окна возможностей и Евгений Пригожин.

"Повар Путина" не только вербует зэков и отправляет их на фронт. Он еще и пытается из своей ЧВК "Вагнера" слепить легальную и полугосударственную организацию.

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Пригожин пытается легализовать "Вагнера"

Как отмечают в Институте по изучению войны, у Пригожина появилась еще одна цель. Он стремится превратить свою ЧВК "Вагнера" в полугосударственную организацию. Таким образом, пытается сделать ее деятельность законной на территории России. Для этого он даже обратился с петицией в Кремль.

Заметим, что ПригожинЭто он делал еще в 2016 году, когда его наемники воевали в Сирии.

Для продвижения легализации Пригожин взялся за тех, кто способствовал наступлению России 24 февраля. Он связался с известными националистическими деятелями, игравшими немаловажную роль в создании информационных условий полномасштабного вторжения.

Но это еще не все. Пригожин также кичился, что перед Путиным ходатайствовал бывший офицер и кавалер медали Героя России Андрей Трошев. Он должен был донести до диктатора из Кремля важность почетного захоронения всех участников так называемой "спецоперации". Этот вопрос стоит для "повара Путина" остро, ведь "вагнеровцев отказываются хоронить на военных кладбищах.

Но и здесь нет ничего удивительного. В самой ЧВК "Вагнера" ликвидированных записывают в табличку пропавших без вести. Как вдруг Пригожин требует с почестями хоронить его же наемников.

К слову, если мы уже заговорили о потерях среди "вагнеровцев", то стоит напомнить, что некоторые из них погибают не на поле боя. Их ожидает "обнуление" за отказ идти на фронт.

С "вагнеровцами" не церемонятся

Пленный наемник рассказал, что ужасы на фронте стали причиной его отказа в дальнейшем участвовать в боевых действиях. Но с ним никто не считался. Поскольку боец отказался от выполнения задания, то его ожидало "обнуление".

Речь идет о смертной казни. Поэтому его вместе с другими оккупантами вывезли в лес, где и должны были расстрелять. Чудом ему удалось не только выжить, но и убежать к позиции украинских военных.