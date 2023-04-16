Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный деятель Марк Фейгин. Он добавил, что если бы Пригожин имел возможности для пополнения рядов вагнеровцев, то он не делал бы таких противоречивых заявлений.

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Он не является активным игроком на войне

По словам Фейгина, у России нет сейчас ресурсов и возможности для продолжения войны. Объявление о завершении так называемой "специальной военной операции" не будет означать ничего, ведь Украина продолжит воевать, пока не освободит все оккупированные территории.

"Завершить войну можно, если они договорятся с Украиной – для этого нужно вывести свои войска с оккупированных территорий. Если нет, то война будет продолжаться", – подчеркнул он.

Марк Фейгин о скандальной статье Пригожина: смотреть видео

Российский правозащитник считает, что опубликованная Пригожиным статья свидетельствует о том, что он перестает быть активным игроком на этой войне. Под Бахмутом он потерял огромную часть личного состава вагнеровцев, ему не дают возможность рекрутировать новых зеков, постоянно попадает в скандалы, скулит на снарядный голод или блокирование снабжения.

Это такая игра, чтобы его услышал Путин – смотрите я уже не могу воевать, а если я не могу, то нужно закрываться в оборону,

– добавил Фейгин.

Население России не субъект принятия решений

Фейгин не считает, что таким образом российское руководство пыталось узнать настроения россиян в случае возможного свершения войны на нынешних позициях. Никто не узнает, отреагировало ли население России как-то на его статью. Россияне не являются субъектом в России и не имеют площадки, чтобы выразить свое мнение.

"Если бы он мог пополнять ряды вагнеровцев, то обязательно бы продолжал войну. Он только недавно начал высказывать противоречивые, как для России, утверждения о том, что "не надо недооценивать украинскую армию", "Зеленский хороший мужик", а до этого его заявления были прямо противоположные", – отметил российский оппозиционер.

Он добавил, что Пригожин никогда не заявлял, что Россия не способна победить Украину. Его заявления ограничиваются лишь пропагандистскими утверждениями, что цели "СВО" достигнуты, Азовское море стало "внутренним" морем России. Но на самом деле они никаких целей не достигли – НАТО продолжает расширяться, Украина получила еще большее оружие, чем имела до войны, Донецкая и Луганская область не были захвачены и т.д.

Скандальная публикация Пригожина: главное