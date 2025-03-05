Пригожин рвался к ядерной кнопке, – Лукашенко

Александр Лукашенко дал большое интервью американцу Марио Науфалу. В нем рассказал "правду о Пригожине".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Лукашенко.

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Лукашенко хотел защищать Москву от Пригожина

Белорусский диктатор рассказал, что во время бунта Пригожина был на связи с руководителем ЧВК "Вагнера". Ведь хорошо знал его и был в хороших отношениях с ним. Поэтому Лукашенко предупредил: если ситуация обострится, будет вынужден отправить на защиту Москвы свои наиболее боеспособные части.

И действительно, вскоре Лукашенко уже звонил Путину, чтобы тот прислал самолеты для белорусских спецназовцев и сил специальных операций. Пригожину объяснил: ничего против него не имеет, речь о "межгосударственных отношениях на высшем уровне".

Самому Евгению Пригожину диктатор обещал выпросить помилование у Путина и вывести бойцов ЧВК на территорию Беларуси. "Так и произошло, их было где-то тысяча-две", – вспомнил Лукашенко.

И добавил, что Пригожин рвался к ядерной кнопке, "не понимая, что ни Путин, ни Запад не позволят ему это сделать". Запад предполагал, что бойцы могут свергнуть Путина и захватить ядерный арсенал. И, как скромно заметил Лукашенко, потом благодарил его за недопущение такого развития событий.

Марио Науфал – еще один рупор российской пропаганды

Журналисты "Нашей Нивы" проанализировали, кто такой Марио Науфал. Блогер стал известен благодаря сети Clubhouse, а "взлетел" благодаря общению с Маском в Twitter Spaces. Науфал распространяет фейки и берет интервью у сомнительных лиц, например Роберт Фицо.

В начале интервью с Лукашенко Марио заявил: хочет сократить разрыв между Западом и Востоком, навести мосты. Мол, разрыв между цивилизациями значительно короче, чем многие думают. Лукашенко похвалил его и сказал, что между людьми вообще не должно быть мостов, все должны сотрудничать без посредников.