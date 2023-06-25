Начнутся чистки и доносы: силовые структуры России под угрозой после выступления Пригожина

Евгений Пригожин пошел войной против Сергея Шойгу. Впрочем, быстро отступил.

Более 12 часов молчит телеграм-канал предводителя наемников. За такими активными действиями следует активное объяснение, почему он сделал именно так. Он не может объяснить ситуацию, по крайней мере, тем людям, которые от него многого ожидали. Об этом 24 Канала сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Будут искать предателей

У Пригожина действительно возросло количество подписчиков – с 300 000 до 1 200 000. Очень показательна реакция подписчиков на все, что он сделал. Последнее аудиосообщение собрало более 400 тысяч негативных отзывов. Почти треть людей негативно отнеслись к тому, что он сделал. Он ничего не объяснил, и, кстати, появляются сообщения от российских военных: "Мы тебе поверили, а ты нас так подставил".

Мы не знаем, кто будет министром обороны, будут ли какие-то "рокировки". Это Кремль, нельзя им доверять вообще. Но что точно будет – это кадровые чистки,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Будут искать предателей среди военных, кто перешел на сторону Пригожина, почему сложил оружие. Будут искать в Кремле, в политикуме, среди олигархов и силовиков. Как подчеркнул Ступак, любые разборки россиян только на руку нам.

Чем больше они будут есть себя, чем меньше у них будет монолитности, тем лучше будет для нас,

– заверил Ступак.

Причастных будут привлекать к ответственности. Так, будет расти недоверие среди оставшихся.

"Сейчас будет охота на ведьм. Максимально будут искать, писать доносы. Ты что-то делал в этот период времени? Не делал? Значит, ты причастен к "мятежу", – подытожил Иван Ступак.

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