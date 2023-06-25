Понад 12 годин мовчить телеграм-канал ватажка найманців. За такими активними діями має йти активне пояснення, чому він зробив саме так. Він не може пояснити ситуацію принаймні тим людям, які від нього багато чого очікували. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Шукатимуть зрадників

У Пригожина дійсно зросла кількість підписників – з 300 000 до 1 200 000. Дуже показовою є реакція підписників на усе, що він зробив. Останнє аудіоповідомлення зібрало більше ніж 400 тисяч негативних відгуків. Майже третина людей негативно поставилася до того, що він зробив. Він нічого не пояснив, і, до речі, з'являються повідомлення від російських військових: "Ми тобі повірили, а ти нас так підставив".

Ми не знаємо, хто буде міністром оборони, чи будуть якісь "рокіровки". Це ж Кремль, не можна їм довіряти взагалі. Але що точно буде – це кадрові чистки,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Будуть шукати зрадників серед військових, хто перейшов на бік Пригожина, чому склав зброю. Шукатимуть в Кремлі, в політикумі, серед олігархів та силовиків. Як підкреслив Ступак, будь-які розбірки росіян тільки на руку нам.

Чим більше вони будуть їсти себе, чим менше у них буде монолітності, тим краще буде для нас,

– запевнив Ступак.

Причетних притягатимуть до відповідальності. Так, зростатиме недовіра серед тих, хто залишився.

"Зараз буде полювання на відьом. Максимально шукатимуть, писатимуть доноси. Ти щось робив у цей період часу? Не робив? Значить, ти причетний до "мятєжа", – підсумував Іван Ступак.

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