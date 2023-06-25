Да и вернуться к статусу-кво на уровне путинского режима, российских элит и населения тоже не получится. Такое мнение 24 Каналу озвучил министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин.

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Как может закончиться мятеж Пригожина

Есть несколько сценариев, как может завершиться восстание Пригожина. Один из них предполагает, что глава ЧВК "Вагнера" сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным. Мол, это никакое не восстание против режима, а стремление наказать тех, кто мешает им воевать.

Обратите внимание! В пресс-службе ЧВК "Вагнера" уже окрестили события в России настоящей гражданской войной. В то же время в Кремле не спешат объявлять войну Пригожину.

Другой сценарий предполагает несколько отложенное во времени начало более серьезных событий и нестабильности. Возможно даже более масштабная война элит, которая выйдет наружу.

Тогда мы будем иметь дело с попытками перезагрузки России. Это действительно основные варианты и в конце концов мы можем получить микс из них,

– предположил экс-министр иностранных дел.

Климкин предположил, чем закончится восстание Пригожина: смотрите видео

Пригожин может иметь поддержку в окружении Путина

Климкин предположил, что главарь вагнеровцев имеет определенную поддержку своих действий в российских элитах власти. К тому же, это может быть не только одна башня Кремля.

Пригожин, часть людей в его окружении, а также те, кто им играет, готовились длительное время,

– убежден экс-министр иностранных дел Украины.

Следовательно, действия Пригожина результат абсолютно сознательной подготовки.

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