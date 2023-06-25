Да и вернуться к статусу-кво на уровне путинского режима, российских элит и населения тоже не получится. Такое мнение 24 Каналу озвучил министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин.
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Как может закончиться мятеж Пригожина
Есть несколько сценариев, как может завершиться восстание Пригожина. Один из них предполагает, что глава ЧВК "Вагнера" сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным. Мол, это никакое не восстание против режима, а стремление наказать тех, кто мешает им воевать.
Другой сценарий предполагает несколько отложенное во времени начало более серьезных событий и нестабильности. Возможно даже более масштабная война элит, которая выйдет наружу.
Тогда мы будем иметь дело с попытками перезагрузки России. Это действительно основные варианты и в конце концов мы можем получить микс из них,
– предположил экс-министр иностранных дел.
Климкин предположил, чем закончится восстание Пригожина: смотрите видео
Пригожин может иметь поддержку в окружении Путина
Климкин предположил, что главарь вагнеровцев имеет определенную поддержку своих действий в российских элитах власти. К тому же, это может быть не только одна башня Кремля.
Пригожин, часть людей в его окружении, а также те, кто им играет, готовились длительное время,
– убежден экс-министр иностранных дел Украины.
Следовательно, действия Пригожина результат абсолютно сознательной подготовки.
Вооруженный мятеж в России: что известно
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что минобороны России нанесло удар по позициям его наемников. Он также посетовал, что многие его приспешники погибли и объявил войну минобороны.
- Вскоре неспокойно стало в Ростове, там захватили все военные объекты. А впоследствии такая же участь постигла российский Воронеж. Через сутки 24 июня пригожинцы продвинулись вплоть до московской области. Известно, что к столице России вагнеровцам осталось около 2 часов.
- Кремлевский диктатор долго сомневался и все же записал видеообращение к россиянам. Впрочем, никакой важной информации он, конечно, не озвучил. А днем вообще зафиксировали вылет его самолета из Москвы.
- В CNN предположили, что ближайшие следующие 24 часа будут иметь кардинальное значение для кремлевского диктатора. А угрозу в целом оценили как самую большую с момента его прихода к власти в 2000 году.