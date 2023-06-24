Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко предположил, что решение начать мятеж возникло у Пригожина не сегодня, а значительно раньше. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Могут устроить новый 1917-й

Владелец ЧВК "Вагнера" не зря говорил раньше, что в России может повториться 1917 год. Он ведь вполне сознательно понимал, что может устроить новый 1917-й.

Аналогии с 1917 годом В Первой мировой войне (1914 – 1918) армия Российской империи терпела тотальные поражения. Ухудшилась социально-экономическая ситуация в стране. И это привело к тому, что солдаты и матросы, которые вернулись с фронта, совершили тот самый большевистский переворот 1917 года. Аналогии с ситуацией в сегодняшней России более чем очевидны.

"Пригожин явно готовился к этому походу на Москву. Сегодня "вагнеровцы" довольно стремительно двигаются. Скорее всего, они будут блокировать основные воинские части и арсеналы, о которых им известно, по маршруту их следования. И они будут предлагать военным регулярной армии России присоединиться к ним", – подчеркнул Мусиенко.

В структуре ЧВК "Вагнера" есть много бывших военных и силовиков, которым хорошо известно, где расположены воинские части, склады арсенала, откуда они могут взять оружие.

Кроме того, отметил он, в составе ЧВК Пригожина есть танкисты, наводчики, гранатометчики, минометчики и даже военные пилоты. У них есть представители многих специальностей и они могут воевать разными типами оружия. Учитывая все это, у "вагнеровцев" будет оружие и поддержка.

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Возьмут ли в окружение Москву

В то же время у Пригожина наверняка есть сторонники в рядах ФСБ и среди силовиков, которые ему сливают информацию о передвижении российских вооруженных сил, их планах, их расположении. Также Пригожин будет хорошо знать о планах обороны Москвы.

Это предоставит "вагнеровцам" возможность корректировать свои наступательные планы. Вероятно, они будут пытаться брать Москву в окружение, блокировать основные пути сообщения и обеспечения. И на первом этапе речь может идти о блокаде,

– отметил военный эксперт.

Также ЧВК "Вагнера" может использовать тяжелое оружие и даже реактивную артиллерию для того, чтобы уничтожить позиции, которые пытается выстроить российская армия. Сейчас в Москву перебрасываются силы регулярной армии и силовики с целью ее защиты.

"А дальше либо российские силовики и военные начнут сдаваться, переходить к "вагнеровцам" и откроют Пригожину дорогу в Москву, либо будет довольно ожесточенная бойня", - подчеркнул Александр Мусиенко.

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