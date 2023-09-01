Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что Пригожин мог расслабиться, а Путин своими приглашениями усыпил его бдительность.

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Почему Пригожин летел вместе с Уткиным

Гудков предполагает, что Путин позвонил по телефону Пригожину, призвав его прилететь вместе с другими представителями ЧВК "Вагнера", например, на серьезный разговор по Африке или Сирии. Взрывчатка могла быть заложена в один или даже оба самолета. Возможно, еще и ракета прилетела.

То, что они летели все вместе, объясняет лишь то, что, вероятнее всего, сам Путин их попросил вместе всех прилететь,

– сказал российский оппозиционер.

По его мнению, после звонка кремлевского диктатора Пригожин всех собрал и полетел к нему на встречу. Очевидно, что главарь ЧВК "Вагнера" совсем расслабился. Путин своим приглашением на питерские форумы, на какие-то переговоры и встречи в Кремле усыпил его бдительность.

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Мог ли Пригожин инсценировать смерть

Российский оппозиционер также считает, что если Пригожин летел к Путину, то в самолете не мог быть двойник главаря ПВК "Вагнера".

Никакого двойника там быть не может,

– уверен Гудков.

Он подчеркнул, что для нас имеет значение только один фактор – будет ли Пригожин "из могилы сыпать" компроматом на Путина. Если даже он инсценировал свою смерть и исчез, то можно предполагать, что это по договоренности и он больше не появится.

Ведь, добавил Гудков, в таком случае Пригожина бы арестовал международный суд и его посадили бы пожизненно. Главарь ЧВК "Вагнера" мог получить снисхождение, только если бы сдал Путина.

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