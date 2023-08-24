Более того, самолет вообще исчез с радаров перед тем, как произошла катастрофа. В настоящее время неизвестно, что стало причиной этого инцидента.
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Самолет Пригожина резко уничтожился перед тем, как упасть
На сайте отметили, что самолет прекратил передачу данных о своем местонахождении в 18:11 по местному времени. Потенциальной причиной этого сбоя считают возможные помехи или глушение вблизи. Со всем тем стоит отметить, что бортовая система продолжала передавать другую важную информацию в течение 9 минут.
Самолет Пригожина резко снизился за момент до падения / Фото с сайта FlightRadar24
По данным FlightRadar24 видно, что полет самолета выровнялся на высоте примерно 8 535 метров, а дальше он провел некоторые небольшие изменения в нахождении в воздухе.
Последние доступные данные показывают, что самолет осуществляет беспорядочные наборы высоты и понижения, в определенный момент поднявшись на высоту более 9 144 метров,
– отметили на сайте.
Далее выяснилось, что примерно в 18:19 по местному времени, анализ данных показал значительную скорость снижения примерно 2 438 метров в минуту для самолета. Однако следует отметить, что вскоре после этого наблюдения передача данных о высоте внезапно прекратилась.
В то же время, самолет передал такие данные, как высота, скорость, вертикальная скорость и настройки автопилота. Именно это дало некоторые представления о последних моментах полета.
Падение самолета Пригожина: последние новости
- Российские пропагандисты сообщили, что на месте происшествия завершили поисково-спасательную операцию. В частности, на месте событий обнаружили 10 останков тел погибших в авиакатастрофе.
- Также в российском Санкт-Петербурге заметили странную инсталляцию, сделанную на своей штаб-квартире вагнеровцами. В частности, они сделали из света и окон на этажах здания "крест".
- На смерть Пригожина отреагировали и у Зеленского. Так, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что глава вагнеровцев "подписал себе смертный приговор" еще после того, как совершил свой неудачный мятеж.