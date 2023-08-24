Ба більше, літак взагалі зник з радарів перед тим, як сталася катастрофа. Наразі достеменно невідомо, що стало причиною цього інциденту.

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Літак Пригожина різко знищився перед тим, як упасти

На сайті зазначили, що літак припинив передачу даних про своє місцеперебування о 18:11 за місцевим часом. Потенційною причиною цього збою вважають можливі перешкоди або глушіння поблизу. З усім тим варто відзначити, що бортова система продовжувала передавати іншу важливу інформацію протягом 9 хвилин.

Літак Пригожина різко знизився за момент до падіння / Фото з сайту FlightRadar24

За даними FlightRadar24 видно, що політ літака вирівнявся на висоті приблизно 8 535 метрів, а далі він провів деякі невеликі зміни у перебуванні в повітрі.

Останні доступні дані демонструють, що літак здійснює безладні набори висоти та зниження, у певний момент піднявшись на висоту понад 9 144 метрів,

– наголосили на сайті.

Далі з'ясувалося, що приблизно о 18:19 годині за місцевим часом, аналіз даних показав значну швидкість зниження приблизно 2 438 метрів за хвилину для літака. Однак варто відзначити, що незабаром після цього спостереження передача даних про висоту раптово припинилася.

Водночас літак передав такі дані, як висота, швидкість, вертикальна швидкість та налаштування автопілота. Саме це дало деякі уявлення про останні моменти польоту.

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