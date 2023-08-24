Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей хрест вони зробили у вигляді ілюмінації на вікнах будівлі, передає 24 Канал.

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Вагнерівці "вшанували пам'ять" Пригожина

Очевидці зазначили, що після того, як у мережі з'явилася інформація про ймовірну смерть глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, у Санкт-Петербурзі на штаб-квартирі цієї компанії з'явилася інсталяція у вигляді хреста. Її зробили за допомогою включеного світла та вікон.

У Петербурзі вагнерівці встановили "хрест" зі світла / Фото з російських телеграм-каналів

Цей "хрест" помітили близько 23:55 за місцевим часом. Наразі невідомо, чи досі лишається ця інсталяція у місті, чи її вже вимкнули.

У Ярославлі чоловік вийшов на одиничний пікет через Пригожина

Російські пропагандисти також кажуть, що того ж вечора колишній муніципальний депутат міста Ярославль у країні-агресорці Дмітрій Петровський вийшов на одиничний пікет із прапором ПВК "Вагнера". Це він зробив, щоб "вшанувати пам'ять Пригожина".

Чоловік вийшов у Ярославлі на пікет через смерть Пригожина: дивіться відео

Він наголосив, що "вся країна перебуває у жалобі через смерть Пригожина після підлого теракту", а також зазначив, що "кожен із нас розуміє, чим він ризикує і що може загубити життя своє й свого друга".

Чоловік також у традиційному російському пропагандистському дусі запевнив, що "вагнерівці продовжать вбивати негідників, де б вони не перебували".

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