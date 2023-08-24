Об этом сообщают российские СМИ. Этот крест они сделали в виде иллюминации на окнах здания, передает 24 Канал.
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Вагнеровцы почтили память Пригожина
Очевидцы отметили, что после того, как в сети появилась информация о вероятной смерти главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, в Санкт-Петербурге на штаб-квартире этой компании появилась установка в виде креста. Ее сделали с помощью включенного света и окон.
В Петербурге вагнеровцы установили "крест" из света / Фото из российских телеграм-каналов
Этот "крест" был замечен около 23:55 по местному времени. Пока неизвестно, остается ли до сих пор эта инсталляция в городе, или она уже отключена.
В Ярославле мужчина вышел на единичный пикет из-за Пригожина
Российские пропагандисты также говорят, что в тот же вечер бывший муниципальный депутат города Ярославль в стране-агрессорке Дмитрий Петровский вышел на единичный пикет с флагом ЧВК "Вагнера". Это он сделал, чтобы "почтить память Пригожина".
Мужчина вышел в Ярославле на пикет из-за смерти Пригожина: смотрите видео
Он подчеркнул, что "вся страна находится в трауре из-за смерти Пригожина после подлого теракта", а также отметил, что "каждый из нас понимает, чем он рискует и что может потерять жизнь свою и своего друга".
Мужчина также в традиционном российском пропагандистском духе заверил, что "вагнеровцы продолжат убивать негодяев, где бы они ни находились".
Смерть Пригожина в авиакатастрофе: что известно
- В Тверской области вечером 23 августа разбился самолет, связанный с лидером вагнеровцев Евгением Пригожиным Впоследствии на месте аварии вспыхнул пожар. Появились сообщения, что этот самолет потенциально являлся целью российской системы ПВО.
- Далее стало известно, что самолет мог сбить российский ЗРК С-300. Российские спецслужбы также предполагают возможность совершения "теракта" на борту самолета.
- Впоследствии Росавиация подтвердила, что на борту самолета действительно находился Пригожин. Там также отметили, что погибли все 10 человек, находившихся на судне.