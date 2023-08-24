Об этом сообщают российские СМИ. Этот крест они сделали в виде иллюминации на окнах здания, передает 24 Канал.

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Вагнеровцы почтили память Пригожина

Очевидцы отметили, что после того, как в сети появилась информация о вероятной смерти главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, в Санкт-Петербурге на штаб-квартире этой компании появилась установка в виде креста. Ее сделали с помощью включенного света и окон.

В Петербурге вагнеровцы установили "крест" из света / Фото из российских телеграм-каналов

Этот "крест" был замечен около 23:55 по местному времени. Пока неизвестно, остается ли до сих пор эта инсталляция в городе, или она уже отключена.

В Ярославле мужчина вышел на единичный пикет из-за Пригожина

Российские пропагандисты также говорят, что в тот же вечер бывший муниципальный депутат города Ярославль в стране-агрессорке Дмитрий Петровский вышел на единичный пикет с флагом ЧВК "Вагнера". Это он сделал, чтобы "почтить память Пригожина".

Мужчина вышел в Ярославле на пикет из-за смерти Пригожина: смотрите видео

Он подчеркнул, что "вся страна находится в трауре из-за смерти Пригожина после подлого теракта", а также отметил, что "каждый из нас понимает, чем он рискует и что может потерять жизнь свою и своего друга".

Мужчина также в традиционном российском пропагандистском духе заверил, что "вагнеровцы продолжат убивать негодяев, где бы они ни находились".

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