СМИ смогли установить личности нескольких раненых. Среди них был и Дмитрий Карягин, 8 лет назад убивший свою 87-летнюю бабушку.

Важно Такое уже было: зачем на самом деле Пригожину ЧВК "Вагнера"

Трагедия произошла в 2014 году в городе Казань. В июне 2016 года мужчина был приговорен к 14,5 годам строгого режима. Согласно материалам дела, Карягин уговорил пенсионерку продать квартиру за 820 тысяч рублей, а затем убил ударом молотка в гараже. Родственникам мужчина сказал, что бабушка уехала в Украину. Об убийстве женщины стало известно только год спустя.

Также журналисты установили личности еще нескольких "вагнеровцев" на видео с Пригожиным. Среди них люди, получившие сроки за убийство, разбой, организацию преступной группировки и производство амфетамина. А именно:

Даниил Савельев, дважды судимый за разбой (в 2015 и 2019 годах). В 2019 году его приговорили к шести годам лишения свободы.

Виктор Варнаков из Кирова, дважды приговоренный за мошенничество, в том числе к 13 годам колонии в 2017 году.

Евгений Рубежанский из Шахтерска (Украина, Донецкая область) несколько раз судим в Украине, в том числе за кражу в 2006 году.

Владимир Ряшенцев, его в 2015 году приговорили к 2,5 годам колонии за кражу четырех велосипедов.

Александр Кобченко, осужденный за кражу.

Пригожин пообещал свободу заключенным

Пригожин предлагал завербованным заключенным, которые получили тяжелые ранения, потеряли конечности, на войне против Украины, оставаться в его группировке. Ранее сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнера" заявил, что первую группу российских зэков, воевавших против Украины, уже якобы "помиловали". Вероятно, таким образом, Пригожин пытается усилить свое влияние и политическую власть.

Впрочем, ISW не заметили никаких официальных российских правительственных комментариев, действительно ли вагнеровцы получили эти помилования. Более того, согласно уголовному кодексу помиловать может только президент. Однако отдельные лица могут обратиться к нему с такой просьбой. Также возможно, что российский суд мог освободить их от наказания.