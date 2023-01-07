ЗМІ змогли встановити особи декількох поранених. Серед них був і Дмитро Карягін, який 8 років тому вбив свою 87-річну бабусю.

Важливо Таке вже було: навіщо насправді Пригожину ПВК "Вагнера"

Трагедія сталася у 2014 році у російському місті Казань. У червні 2016 року чоловіка було засуджено до 14,5 років суворого режиму. Згідно з матеріалами справи, Карягін умовив пенсіонерку продати квартиру за 820 тисяч рублів, а потім убив ударом молотка у гаражі. Родичам чоловік сказав, що бабуся поїхала до України. Про вбивство жінки стало відомо лише через рік.

Також журналісти встановили особи ще кількох "вагнерівців" на відео з Пригожиним. Серед них люди, які отримали терміни за вбивство, розбій, організацію злочинного угруповання й виробництво амфетаміну. А саме:

Данило Савельєв, двічі судимий за розбій (у 2015 та 2019 роках). У 2019 році його засудили до шести років позбавлення волі.

Віктор Варнаков із Кірова, двічі засуджений за шахрайство, зокрема до 13 років колонії у 2017 році.

Євген Рубіжанський із Шахтарська (Україна, Донецька область), кілька разів судимий в Україні, зокрема за крадіжку у 2006 році.

Володимир Ряшенцев, його у 2015 році засудили до 2,5 років колонії за крадіжку чотирьох велосипедів.

Олександр Кобченко, засуджений за крадіжку.

Пригожин пообіцяв свободу ув'язненим

Пригожин пропонував завербованим ув'язненим, які зазнали важких поранень, втратили кінцівки, на війні проти України, залишатися в його угрупованні. Раніше повідомлялося, що засновник ПВК "Вагнера" заявив, що першу групу російських зеків, які воювали проти України, вже нібито"помилували". Ймовірно, таким чином Пригожин намагається посилити свій вплив та політичну владу.

Втім, ISW не помітили жодних офіційних російських урядових коментарів, чи справді вагнерівці отримали ці помилування. Ба більше, згідно з кримінальним кодексом помилувати може лише президент. Однак, окремі особи можуть звернутися до нього з таким проханням. Також можливо, що насправді російський суд міг звільнити їх від покарання.