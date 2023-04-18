Об этом в эфире 24 Канала сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он объяснил настоящий месседж заявления Пригожина.
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Игра слов в пользу России
Сергей Жирнов отмечает, что Пригожин правильно понимает суть войны: она проиграна Россией, армии и вооружения нет и не будет, Путин ничего не решает, потому что его вообще не видно. Но вывод делает феноменальный и только в пользу России.
"Вместо того чтобы сказать, что нужно вывести войска, закончить войну, выплатить репарации, стать нормальным государством пока это возможно для тех, кто не попадет в Гаагу, он говорит, что надо зубами вцепиться в ту землю и ее защищать", – сказал спикер.
Так, глава ЧВК "Вагнера" отмечает, что нужно "захватить Бахмут и выйти на Славянск". Все, чтобы российский народ был доволен. Но действительно ли россиянам есть дело до войны?
Сергей Жирнов о заявлении Пригожина: смотреть видео
Россияне идут на гибель
Сергей Жирнов откровенно назвал заявление Пригожина словоблудством. И оно может свидетельствовать о желаемой для России паузе в войне.
Пригожин говорит о праведном бое – это после бомбардировок Мариуполя, инфраструктуры Украины, убийства украинцев. Какое праведное сражение? А кувалдами убивать своего бойца – это для него праведный бой? Это словоблудие и попытка прекратить войну, пока не проиграли все остальное. Вот это в заявлении Пригожина ключевое, чтобы хоть что-то объяснить россиянам, которым все равно до войны,
– отметил экс-сотрудник КГБ.
Он озвучил интересный факт, что ранее россияне наблюдали за войной по телевизору, пока их не начали призывать. Впрочем, они добровольно "идут на убой", не прячутся и не задают лишних вопросов, несмотря на все события.
Заявление Пригожина: последние новости
- На днях Евгений Пригожин заявил, что нужно ставить точку в так называемые "СВО", но не выводить российские войска с территории Украины, а наоборот закрепиться на оккупированных территориях. Вероятно, главарь ЧВК "Вагнера" настолько боится контрнаступления ВСУ, что ему важно хоть как-то сохранить то, что есть.
- Американский Институт изучения войны отметил, что в своем заявлении Пригожин отверг возможность переговоров, которые очень нужны России. Это противоречит планам Кремля.
- Помимо этого заявление Пригожина противоречит и взглядам Владимира Путина, который настроен вести длительную войну на истощение.