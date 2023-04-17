Но это "сотрудничество" не поможет россиянам взять Бахмут. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, это свидетельствует о том, что ЧВК "Вагнер" понесла очень большие потери.

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"Не только так называемых мобилизованных заключенных, которых в большем количестве Пригожин смог завербовать. Но они в очень большом количестве были ликвидированы в боях за Бахмут Вооруженными силами Украины", – заявил он.

По его мнению, две недели назад начались очень серьезные потери в "профессиональном ядре" этой группы, состоявшем из нескольких тысяч.

"Там 6-7 тысяч было на конец прошлого года. Это – "профессиональные" наемники, "высококвалифицированные бойцы", но им пришлось участвовать в очень тяжелых боях, в которых они понесли серьезные потери", – подчеркнул военный эксперт.

И с этим связано два момента. Один из них – это участие воздушно-десантных подразделений регулярных войск минобороны России в попытках взять Бахмут.

"И одновременно разрешение Пригожина на вербовку дополнительного "персонала", – отметил Федоров.

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Сенсационное заявление

Военный эксперт уверен, что это привело к тому, что главарь вагнеровцев выпустил очень "сенсационную статью" для России. Евгений Пригожин призвал завершить так называемую "СВО" и закрепиться на территориях, которые оккупировала Россия.

"Выпустил вполне сенсационную статью для России, в которой поставил вопрос о том, что нужно вообще заканчивать эту "операцию". Я бы сказал, он высказывался в том смысле, что нужно прекращать попытки наступления и перейти в оборону. Как он сказал, "когтями вцепиться" в те оккупированные территории", – рассказал он.

Юрий Федоров отметил, что, по мнению Пригожина, после того, как будет обеспечена "надежная оборона", нужно переходить к определенным переговорам с Украиной и завершению боевых действий.

Это свидетельствует о том, что Пригожин – человек в целом преступный, но далеко не дурак. Он понимает, что силы и средства России почти исчерпаны, сил для наступления нет. Он делает ставку на оборону,

– заявил военный эксперт.

Путин грезит по Украине

Он убежден, что такое заявление главаря вагнеровцев – это точка зрения, которая распространена среди высшего руководства России. Однако, она не присуща Владимиру Путину. Мол, у президента страны-агрессора другая концепция, которая идет к тому, что нужно вести длительную войну, "войну на истощение".

Что Запад "устанет" от проблем, связанных с Украиной, "устанет" от нее, сократит помощь. И тогда Украина как "спелый плод" просто сама упадет в руки России". Я думаю, что такая концепция абсолютно несостоятельна,

– подчеркнул Федоров.

Он уверен, что она очень далека от реальности. Но, несмотря на это, по его словам, российский диктатор верит в такие "чудеса".

"Как это присуще многим диктаторам, которые, по сути, находятся на грани полного провала. Они начинают верить в какие-то "чудеса", что все вдруг "перевернется", все негативные тренды и тенденции обернутся "положительными", – рассказал военный эксперт.

"Чудес" не бывает

Однако, "чудес" в мировой политике не бывает.

"А в войнах, практически, тоже не бывает. Поэтому значительное количество приближенных к Путину лиц, достаточно влиятельных, как фронтмена выбирает Пригожина", – отметил он.

А главарю вагнеровцев, по мнению Федорова, терять нечего.

"Он никаких госдолжностей не занимает в государственном аппарате. Уволить его откуда-то невозможно. Расправиться тоже пока, наверное, нет. У его противников нет сил", – рассказал он.

Военный эксперт считает, что поэтому глава ЧВК "Вагнер" и позволяет себе выступать с относительно смелыми для современной России высказываниями.

"Это свидетельствует о понимании, которое назревает в окружении Путина. Определенной реальности, которая для России в общем-то неблагоприятна", – подытожил он.

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