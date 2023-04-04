"Пусть бы еще полежал": Пригожин пришел в кафе, где взорвался Татарский и посидел на его месте

Главарь частной военной компании "Вагнер" пришел на место ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского, чтобы посидеть на его месте. Очевидно, пытается "подсидеть" покойника.

Хотя официальная цель таки другая – в пресс-службе Пригожина заявили, что тот якобы встретился там с "активистами КИБЕР ФРОНТ Z". Какова же цель вожака – пытался разобраться 24 Канал.

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На кадрах видно, что Пригожин сел по центру зала, где примерно и подорвался кремлевский пропагандист Татарский.

Вокруг Пригожина сидели несколько человек, типа "активисты". Главарь "Вагнера" заявил, что "трагические события" не могут поставить крест на этой пропагандистской организации, которая "должна стать общественной".

Пригожин собрал "активистов" в кафе, где взорвался Татарский: видео

Заметим, что это кафе собственно и есть собственность Пригожина. Может быть, он пришел оценить материальный ущерб вследствие "досадного инцидента". Или он и был заказчиком убийства.

Кто стоит за ликвидацией Татарского

Аналитики сообщают несколько версий того, что стоит за причиной ликвидации Татарского:

поскольку тот был известен в Кремле, его могли приказать убрать после того, как пропагандист где-то не так выразился в соцсетях или на своих "творческих вечерах" и, собственно, поручить это дело могли именно Пригожину. Тогда, вероятно, совсем не случайность, что "минунули" Татарского именно в кафе руководителя вагнеровцев. или же – это сигнал Пригожина, что следующим будет именно он. И вот этот показательный визит Пригожина в кафе после взрыва может быть сигналом, мол, "я не боюсь". Но повар Путина очень даже боится. У него большие планы и амбиции, и, хотя он понимает, что его легко могут убрать в Кремле, пытается создавать картинку влиятельности. Но после неудач в Бахмуте, вряд ли ему удастся продолжать держать маску.

Пригожин понимает, что может быть следующим

В Институте исследования войны считают, что убийство Татарского может быть предупреждением для главы ПИК "Вагнер". В ISW подчеркнули, что таким образом российские власти решили наглядно показать Пригожину вероятные последствия его растущей критики в сторону Путина и Минобороны.

Интересно, что и сам Пригожин отверг версию причастности к публичной казни пропагандиста украинских спецслужб. Он также вспомнил досадную гибель пропагандистки Дарьи Дугиной. Но заметил, что это "все похоже".

"Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству", - отметил Пригожин.

Не боится ли предводитель, что следующими радикалы придут за ним? А может быть, они уже оставили немного взрывчатки на месте, где взорвался Татарский.

Этот клоун может долго держать маску "неуязвимости" и делать вот такие показательные шаги "я не боюсь", но на самом деле Кремль никогда не держит в живых тех, кто уже выполнил свою функцию и мешает. Поэтому когда в список Дугина-Татарский попадет Пригожин – только вопрос времени.