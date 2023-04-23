Аналитики ISW отметили, что Пригожин выступает за то, чтобы Россия закрепилась на территориях, которые уже оккупировала. К таким заявлениям владелец вагнеровцев прибегает, чтобы российские войска восстановить свою боеспособность для возможных будущих наступательных операций.

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Что заявил Пригожин

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что комментарий Пригожина последовал за обсуждением результатов встречи на "Рамштайне" и обязательств Запада по подготовке большего количества украинских кадров и продолжению военной поддержки Украины.

Призывы Пригожина к укреплению российской обороны на оккупированных территориях и частые обсуждения перспектив украинских контрнаступлений обращают на себя внимание, поскольку указывают на то, что он пытается усилить дискуссию в российском внутреннем информационном пространстве,

– говорят в ISW.

В то же время, Россия продолжает проводить наступательные операции в Донецкой и Луганской областях. При этом Евгений Пригожин убежден, что Россия должна сосредоточиться на удержании нынешней линии фронта, а не искать больше достижений. В частности, для того чтобы враждебные силы могли восстановить свою боеспособность для дальнейшего наступления на территории Украины.

"Пригожин не утверждает, что Россия должна прекратить войну и вести переговоры с Украиной и Западом, как сообщали некоторые российские и западные источники, как ранее отмечало ISW, а осуждает фракцию внутри Кремля, которая надеется завершить войну путем переговоров", - пишут аналитики.

В свою очередь владелец ППК "Вагнера" считает, что Кремлю нужно:

встретить будущее украинское контрнаступление в полном составе;

попытаться удержать нынешние линии фронта, без прекращения войны и без вступления в мирные переговоры.

Он придерживается позиции, что после завершения украинской контратаки это якобы позволит России "восстановить боевую мощь" и создать "националистическую поддержку в российском обществе" для возобновления борьбы даже в случае поражения.

Шойгу и Герасимов усиливают бессмысленное наступление по настоянию Путина

Аналитики пишут, что российское военное командование, вероятно, пытается убедить Путина перейти к оборонным операциям. Однако, возможно, не сможет прямо передать Путину это сообщение.

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, осознают угрозу украинского контрнаступления, но продолжают отправлять контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по требованию Путина.

– объяснили в ISW.

Ведь кремлевские источники ранее писали, что Владимир Путин предпочитает лояльность, а не компетентность. Именно это, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны вместо того, чтобы тратить элитные подразделения на изнурительные бои за незначительные достижения.

Кроме того, Россия снова набирает мобилизованные. Так, по данным ISW, минобороны России сигнализировало высшему руководству об усилиях для набора 400 тысяч контрактников, которые могли защитить действующую линию фронта.

Обратите внимание! Ранее в ISW писали, что временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдет только в пользу России. Это позволит Кремлю восстановить свои силы, ослабить поддержку Украины со стороны Запада и использовать оккупированные территории Украины для будущего наступления на другие наши земли. Кроме того, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков назвал заявления Пригожина придворными играми.