Об этом также заявил журналисту сам экс-заключенный и вагнеровец Азамат Улдаров, ранее дававший свидетельства о преступлениях ЧВК "Вагнера". По его словам, Пригожин сам позвонил ему с требованием опровергнуть эти слова.

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Улдарову угрожают расплатой

По указанию Азамат Улдаров должен был в видео не только изменить свои показания по убийству детей в Бахмуте, но и обвинить Владимира Осечкина в том, что его заставили признаться в них. Сделал это Евгений Пригожин, конечно, с угрозами, так что вагнеровец подчинился.

В своем опровержении он заявил, что якобы журналисту стало доступно видео, где над Улдаровым совершают действия сексуального характера. Однако Осечкин пообещал мужчине не выкладывать эти кадры в сеть в обмен на признание в преступлениях.

Так, "Повар Путина" пригрозил, что последствия разоблачения ощутит на себе не только подопечный, но и его жена, сын и родители. По словам вагнеровца, Пригожин заявил, что скоро сам Улдаров "пропадет", а также пострадают его близкие.

Есть вероятность и опасность того, что до утра я могу не дожить. Это был звонок от Пригожина, мы разговаривали по другому телефону. Мне прямо сказали, что если я не изменю свидетельства, которые тебе дал. Со мной хорошо, он говорит: "у тебя сын есть, подумай об этом, паренек"... Они мне сказали, что если я не изменю показания, мало того, что я сам пострадаю – меня увезут, я пропаду, пострадают мои дети, семья,

– сказал Азамат Улдаров.

После выпуска видео, где он признался в убийстве многих украинцев, в частности детей, он подчеркнул, что лучше сам умрет, чем пострадает его семья, "потому что это святое". "Я хочу, чтобы мой сын, моя жена, мои мать и отец жили спокойно".

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Добиваются личной встречи

Также Азамат Улдаров поделился, что служба безопасности Пригожина от него не отстает и постоянно звонит по телефону. Она пытается вагнеровца "любыми путями уговорить о встрече". Он пожаловался, что после выпуска видео на Gulagu.net постоянно нервничает и дергается от каждого шороха.

Несмотря на это, журналист Владимир Осечкин анонсировал еще один большой выпуск интервью с Улдаровым. По его словам, там он обратится к президенту страны-оккупантки Путину и главе ЧВК "Вагнер" Пригожину.

"Мы настаиваем на необходимости организации внутри России официального расследования преступлений Евгения Пригожина и его подельников, которые убивают россиян и терроризируют их", – написал Владимир Осечкин.

Что раньше наговорил Азамат Улдаров