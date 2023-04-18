Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Департамента документирования военных преступлений Украинского Хельсинкского союза по правам человека Сергей Мовчан. Он добавил, что публикация этого интервью будет использована в международных инстанциях для привлечения России к ответственности.

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Россияне боятся ответственности за совершенные преступления

Он подчеркнул, что сопротивление, которое украинцы показывают на оккупированных территориях, изменяет отношение россиян к украинцам. Признание в военных преступлениях свидетельствует о том, что россияне проигрывают эту войну и боятся ответственности. Какие бы мотивы у них ни были, они все равно должны понести ответственность за свои действия.

"У нас есть два человека, которые признаются в преступлениях. В совокупности с другими доказательствами, показаниями очевидцев – это может стать одним из кирпичиков для привлечения виновных к ответственности. Показателем является то, что Офис Генерального прокурора на основании этого видео открыл уголовное производство и проводит проверку информации, озвученной в видео", – рассказал Мовчан.

Он призвал украинцев конвертировать ярость в полезные дела – в то, что приблизит нашу победу. Если вы стали жертвой или свидетелем военных преступлений, то обязательно расскажите об этом правоохранительным органам или организациям типа Украинского Хельсинкского союза. Они помогут задокументировать ваши показания и окажут юридическую поддержку.

Военные преступления, совершенные россиянами в Украине