Про це 24 Каналу розповів керівник Департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсінської спілки з прав людини Сергій Мовчан. Він додав, що публікація цього інтерв’ю буде використана у міжнародних інстанціях задля притягнення Росії до відповідальності.

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Росіяни бояться відповідальності за вчинені злочини

Він наголосив, що спротив, який українці показують на окупованих територіях, змінює ставлення росіян до українців. Зізнання у воєнних злочинах свідчить, що росіяни програють цю війну і бояться відповідальності. Які б мотиви в них не були, вони однаково мають понести відповідальність за свої дії.

"Ми маємо двох осіб, які зізнаються у злочинах. В сукупності з іншими доказами, свідченнями очевидців – це може стати однією з цеглинок для притягнення винних до відповідальності. Показником є те, що Офіс Генерального прокурора на підставі цього відео відкрив кримінальне провадження та проводить перевірку інформації, озвученої у відео", – розповів Мовчан.

Він закликав українців конвертувати лють у корисні справи – у те, що наблизить нашу перемогу. Якщо ви стали жертвою чи свідком воєнних злочинів, то обов’язково розкажіть про це правоохоронним органам, або організаціям на кшталт Української Гельсінської спілки. Вони допоможуть задокументувати ваші свідчення та нададуть юридичну підтримку.

Воєнні злочини, вчинені росіянами в Україні