Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что пока сложно сказать, кто именно решил уничтожить предводителя "Вагнера". Да и сама смерть Пригожина влечет некоторые вопросы.

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Кто мог заказать Пригожина

Как отметил Тизенгаузен, доступ к телам, погибшим во время авиакатастрофы, имеют только российские спецслужбы. А им доверять не следует. Уже было предположение, что мог погибнуть двойник Пригожина. Однако, конечно, никаких подтверждений нет.

Я так понимаю, что Путина в течение двух месяцев упрекали, как вообще Пригожин может ходить и брать государственные заказы после организации бунта. Он фактически ходил и троллил Путина,

– заметил Тизенгаузен.

Конечно, Путин мог попытаться организовать это все, чтобы выявить нелояльных к себе военных. Такие предположения были и по поводу попытки мятежа. Однако вариант этот достаточно сомнительный, ведь диктатор не позволил бы выставить себя посмешищем, как это произошло во время "марша на Москву".

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Первая версия – это сделал Путин. Он не смог простить, что Пригожин устроил бунт. Однако тут сразу возникает вопрос – а зачем тогда уничтожать других командиров из "Вагнера", которые уже выполняли определенные задачи в Африке, Беларуси и т.д.

Взорвать самолет – не самый дешевый способ. Надо было иметь доступ к нему. Есть много способов, как можно было устранить Пригожина. Отравить, как это сделали с Литвиненко. Такая смерть Пригожина запускает некоторые негативные процессы для России. Вот убили его и командиров "Вагнера". А что будет с операциями в Африке, Беларуси, на Ближнем Востоке?

– заметил Тизенгаузен.

Также Пригожину могли отомстить военные. Ведь при попытке мятежа вагнеровцы сбили несколько российских вертолетов и самолет. Шойгу и Герасимов могли организовать это уничтожение с молчаливого согласия Кремля.

Но это также запускает дестабилизационные процессы в российской армии, где может существовать разделение на симпатизировавших Пригожину и тех, кто не симпатизировал. Хотя вариант, что это разразится в новую попытку мятежа, маловероятен.

Третья версия – Пригожин решил инсценировать свою смерть. Ему могли предложить скрыться и уехать с миллиардами в условную Аргентину на отдых после пластической операции.

Существует также непроверенная деталь, что к убийству мог быть причастен личный пилот Пригожина. У него был доступ к самолету, а за 3 дня до катастрофы он якобы уехал в Камчатку. С тех пор о нем ничего не слышно.

Если Пригожин и Уткин действительно погибли, никто их жалеть не будет. Это террористы и убийцы. Лучше поздно, чем никогда. Будем надеяться, что такая судьба будет у всех российских командиров,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Уничтожение Пригожина: коротко