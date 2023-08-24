Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Возможное убийство Пригожина

По мнению Романа Свитана, это было убийство, как минимум, информационного персонажа. Пока еще есть вопрос относительно идентификации, чтобы понять, действительно ли на борту был Пригожин. Однако как информационное убийство – это точно.

Пригожин в виде политического деятеля или информационного потока – уже нигде не появится. На нем поставлен "крест",

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что это все еще было посвящено дню начала его марша. Именно это и демонстрирует такую "печать", которую поставили на него российские власти.

Механизм пока неясен, ведь есть 2 информации: первая – сбили ракетами, вторая – самолет был взорван. Однако в ближайшее время это будет известно.

"Мало кто обратил внимание, но убили его символически, так, как "пригожинцы" избавились от летчиков, когда шли на Москву", – подчеркнул Свитан. Кроме того, предположил, что весь этот комплекс по Пригожину готовился долго.

Взрывы в Крыму

Военный эксперт напомнил, что перед этим был анонс от Кирилла Буданова, что что-нибудь может случиться. Следовательно, разведана информация, где развернуты ЗРК.

Роман Свитан объяснил, что уничтожение пусковых систем очень важно. "Ракет можно сделать много, но с пусковыми установками ситуация противоположная. Именно поэтому их уничтожение приведет к уменьшению обстрелов нашей территории", – добавил военный эксперт.

Он подчеркнул, что наша разведка правильно и грамотно ставит перед собой цели.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Новая армия

Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. Одно из новых очень вероятных формирований – 18 общевойсковая армия. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

Армия не создается в течение 1 – 2 недель или месяца, ведь на это уходят годы. Это очень большая работа и требует много средств, а также техники, подготовки личного состава,

– рассказал Роман Свитан.

Именно поэтому это не создание армии, а какое-либо переформатирование на базе какой-то из частей, чтобы управлять процессами. При этом они сейчас пытаются подчинить под Крым херсонскую и запорожскую группировку.

"Это говорит о том, что они будут отходить в Крым. То есть при дальнейшем нашем движении, при выходе на Азовское побережье россиянам придется уходить с запорожского и херсонского направлений и как раз в Крым", – добавил Свитан.

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