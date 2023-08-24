Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Можливе вбивство Пригожина

На думку Романа Світана, це було вбивство, як мінімум, інформаційного персонажа. Наразі ще є питання щодо ідентифікації, аби зрозуміти, чи дійсно на борту був Пригожин. Проте, як інформаційне вбивство, – це точно.

Пригожин у вигляді політичного діяча чи інформаційного потоку – вже ніде не з'явиться. На ньому поставлений "хрест",

– наголосив військовий експерт.

Він нагадав, що це все було ще й присвячене до дня початку його маршу. Саме це й демонструє таку "печатку", яку поставила на нього російська влада.

Механізм поки незрозумілий, адже є 2 інформації: перша – збили ракетами, друга – літак був підірваний. Проте найближчим часом це буде відомо.

"Мало хто на це звернув увагу, але вбили його символічно, так, як "пригожинці" позбулися льотчиків, коли йшли на Москву", – наголосив Світан. Крім того, припустив, що весь цей комплекс по Пригожину готувався довго.

Вибухи в Криму

Військовий експерт нагадав, що перед цим був анонс від Кирила Буданова, що щось може трапитися. Отже, розвідана мала інформацію, де розвернуті ЗРК.

Роман Світан пояснив, що знищення пускових систем – це дуже важливо. “Ракет можна зробити багато, але з пусковими установками ситуація протилежна. Саме тому їх знищення призведе до зменшення обстрілів нашої території”, – додав військовий експерт.

Він наголосив, що наша розвідка правильно та грамотно ставить перед собою цілі.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Нова армія

Росія розширює свої військові структури в умовах воєнного часу. Одне з нових дуже ймовірних формувань — 18 загальновійськова армія. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

Армія не створюється впродовж 1 – 2 тижнів чи місяця, адже на це потрібні роки. Це дуже велика робота та потребує багато коштів, а також техніки, підготовки особового складу,

– розповів Роман Світан.

Саме тому це не створення армії, а якесь переформатування на базі якоїсь з частин, аби управляти процесами. При цьому вони зараз намагаються перепідпорядкувати під Крим херсонське та запорізьке угруповування.

"Це говорить про те, що вони будуть відходити в Крим. Тобто при подальшому нашому русі, при виході на Азовське узбережжя росіянам доведеться йти із запорізького та херсонського напрямків і якраз в Крим", – додав Світан.

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