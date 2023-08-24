Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Кирило Буданов глибоко розуміється щодо того, що відбуватиметься у Криму. Зазначимо, що в результаті операції окупанти зазнали втрат живої сили та техніки.

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Один з ключів завершення війни

Українці б хотіли, щоб сьогодні війна в повному обсязі вже була на території Криму. Однак насамперед все залежить від домовленості щодо обсягів зброї. Важливо, щоб партнери дотримувалися цих домовленостей й зброя надходила вчасно, а не на 3 – 6 місяців пізніше.

"Якщо домовленості не виконуються в конкретні терміни, то, безумовно, є певне затягування війни. Ми це з вами бачимо й розуміємо", – мовив Подоляк.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком читайте сьогодні, 24 серпня, на 24 Каналі. Не пропустіть!

На території українського Криму має бути знищено все російське. Включно зі стратегічними складами, аеродромами, незаконними будівлями, якої є Керченський міст, поромними переправами тощо.

І це буде зроблено, тому що це один з ключів до пришвидшення фіналу цієї війни. Так само як Азовська акваторія, Мелітополь, Бердянськ. Немає жодного варіанту, не знищивши транспортно-логістичний коридор під назвою півострів Крим, виграти цю війну. Тому будемо нищити,

– зазначив радник голови ОПУ.

Зараз, наголосив Подоляк, вже є всі інструменти. Бажано, щоб кількість цих інструментів збільшилася. Саме про це з нашими партнерами домовляється президент Володимир Зеленський під час закордонних візитів. Він говорить про збільшення обсягів зброї, яка дозволить досягнути віддалених куточків, де росіяни переховуються.

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