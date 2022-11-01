"Повар Путина" Пригожин утверждается в России как политическая сила, – ISW

Так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин набирает в России все большую популярность. Критикуя элиты и некоторых представителей власти он начинает утверждаться как новая политическая сила.

Пригожин может создать свою политическую партию

Подниматься над конкурентами Пригожину помогает его принадлежность к ЧВК "Вагнер". Ведь на фоне этого он позволяет себе активную критику элит, препятствующих мобилизации.

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"Повар Владимира Путина" 31 октября открыто заявил, что полной мобилизации в России не будет, пока на войну не отправляют детей элит.

Поэтому исследователи американского Института изучения войны считают, что вскоре Пригожин может создать даже собственную политическую партию, ведь он уже утверждается как политическая сила. Это позволяет основателю ЧВК "Вагнер" критиковать некоторую власть.

В частности, бизнесмен объявил о создании центра ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге 4 ноября. При том что официально в России вообще запрещены частные военные компании. Местных чиновников, недовольных созданием офиса, Пригожин призвал подать на него в суд. В то же время бизнесмен планирует открыть филиалы "Вагнера" и в других городах России, если замысел в Санкт-Петербурге окажется удачным.

Набирает рейтинги критикой оппонентов

Пригожин активно критикует местные власти и олигархов. В частности, он призвал возбудить уголовное дело против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Пригожин утверждал, что преступная сеть Беглова хочет ограбить госбюджет и обогатить коррупционеров. Вероятно, он использует свою критику Беглова и других петербургских политиков для повышения репутации,

– заявили в ISW.

Ранее исследователи предполагали, что Пригожин может стать опасностью для путинского режима. По крайней мере, информационно. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже назвал бизнесмена "прирожденным воином".

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