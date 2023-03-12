Предлагают 250 тысяч и полный соцпакет: Пригожин вербует жителей Мелитополя для "штурма" Бахмута

Наемники "повара Путина" Евгения Пригожина в большинстве своем прошли успешную ликвидацию в Донецкой области. Поскольку он уже не может вербовать заключенных в российских тюрьмах, приходится искать другие пути.

Потому Пригожин запустил активную рекламу среди жителей временно оккупированного Мелитополя. Тем, кто пополнит ряды наемников, обещают 250 тысяч рублей зарплаты и соцпакет. Хотя, вероятнее всего, речь идет только о пакете.

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"Кадровые" проблемы Пригожина

За время вербовки заключенных Пригожину удалось собрать около 50 000 наемников, отправленных на штурм Бахмута. Однако теперь "повар Путина" лишен этой привилегии и не может восполнять потери другими заключенными. Их теперь привлекают в другие частные военные компании.

Однако в борьбе за влияние в России Пригожин, по всей видимости, не собирается отступать, поэтому решил искать другие пути для пополнения рядов "вагнеровцев". В рекламе, активно распространяющейся в телеграмм-каналах Мелитополя, созданных оккупантами и коллаборантами, местным жителям предлагают "устроить на работу" и принять участие "в окончательном захвате" Бахмута, чтобы "вписать свое имя в историю".

Для поощрения авторы этого "шедевра" начали рассказывать о серьезности организации ЧВК "Вагнера", которая имеет своего представительства в 39 городах (к слову, во временно оккупированном Крыму – ни одного). Кроме того, желающим обещают зарплату в 250 тысяч рублей и полный соцпакет. Однако с учетом того, как Пригожин использует живую силу для наступления на Бахмут, то до первой зарплаты у наемников шансы дожить очень скромные, поэтому из всего обещанного наиболее возможно получение обычного пакета.

Почему Пригожин больше не вербует заключенных и какова причина "снарядного голода"

Накануне "повар Путина" заявил, что больше не будет вербовать заключенных в ряды ПИК "Вагнера" без объяснения причин. Зеки были основной силой Пригожина, ведь за участие в боевых действиях им обещали помилование, что привлекало осужденных на большие сроки.

Кроме того, сам Пригожин и его приспешники жалуются на "снарядный голод" – российское минобороны не предоставляет им боеприпасов и техники так, как это было раньше.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на приближенных к Кремлю лиц сообщило, что причиной этого стало просьба окружения Путина "укротить" Пригожина. Причин несколько – влияние "повара" росло, он остро критикует министра обороны Шойгу, главу генштаба Герасимова и в целом военное руководство, а гипотетическое увлечение Бахмута только бы усилило его влияние и обострило конфликт с командованием.

То есть Пригожину перекрыли пути для восполнения потерь "Вагнера" и не выдают оружия. Наступление на Бахмут в России превращается и во внутренние распри за то, кто должен "захватывать" город. Очевидно, шойгу и Герасимов не хотят, чтобы это сделали "вагнеровцы".

К слову, они и не сделают этого. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, украинские воины в боях в Донецкой области уничтожили большинство наемников "Вагнера".