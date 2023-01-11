Пригожин заврался, опубликовав фото с якобы шахты в Соледаре

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заврался в своих баснях. На этот раз говорит, что побывал в соляных шахтах Соледара, который якобы захватили оккупанты. Впрочем, в ВСУ опровергли эту информацию.

В СтратКоме ВСУ отметили, что опубликованное Пригожиным фото, сделано не в соледарских шахтах, а в пещере в районе Владимировки (Донецкая область).

Внимание Соледар не находится под контролем российской армии, – ВСУ

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Вчера поздно вечером в телеграм-канале, который связывают с Пригожиным, опубликовали фото из якобы соляных шахт Соледара, где идут ожесточенные бои.

Владелец ЧВК заявил, что его "вагнеровцы" якобы захватили город, а в центре идут бои.



Пригожин опубликовал фото якобы из соляных шахт Соледара / Фото российские телеграм-каналы

Развенчание фейка от СтратКома

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эти фото информационно-психологической операцией противника.

Похоже, что место нахождения Пригожина не соответствует действительности и он не в соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков,

– говорится в сообщении.

СтратКом опубликовал фото для сравнения, на первом кадре – соляные шахты Соледара, на втором – пещеры возле Владимировки.

Сравнение пещер:

Соледар все еще украинский