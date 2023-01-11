Пригожин заврался, опубликовав фото с якобы шахты в Соледаре
Источник:СтратКом ЗСУ
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заврался в своих баснях. На этот раз говорит, что побывал в соляных шахтах Соледара, который якобы захватили оккупанты. Впрочем, в ВСУ опровергли эту информацию.
В СтратКоме ВСУ отметили, что опубликованное Пригожиным фото, сделано не в соледарских шахтах, а в пещере в районе Владимировки (Донецкая область).
Внимание Соледар не находится под контролем российской армии, – ВСУ
Больше о лжи Пригожина
Вчера поздно вечером в телеграм-канале, который связывают с Пригожиным, опубликовали фото из якобы соляных шахт Соледара, где идут ожесточенные бои.
Владелец ЧВК заявил, что его "вагнеровцы" якобы захватили город, а в центре идут бои.
Пригожин опубликовал фото якобы из соляных шахт Соледара / Фото российские телеграм-каналы
Развенчание фейка от СтратКома
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эти фото информационно-психологической операцией противника.
Похоже, что место нахождения Пригожина не соответствует действительности и он не в соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков,
– говорится в сообщении.
СтратКом опубликовал фото для сравнения, на первом кадре – соляные шахты Соледара, на втором – пещеры возле Владимировки.
Сравнение пещер:
Соледар все еще украинский
- Спикер Сил обороны Украины Восточного направления опроверг распространенную оккупантами информацию, что Соледар находится под контролем россиян. Он призвал ждать официальной информации от Генштаба.
- Ранее Череватый сообщил, что ЧВК "Вагнера" сосредоточила в Соледаре свои наиболее боеспособные силы (предположительно спецоперации).
- В ISW уверены, что главная операция оккупантов – захват Донецкой области. Однако сейчас ситуация в Соледаре слишком динамичная, чтобы делать какие-либо выводы.
- Также в Институте изучения войны считают, что Пригожин использует отчеты об успехах вагнеровцев в Соледаре для укрепления репутации своей преступной группировки как "эффективной боевой силы" и собственного авторитета.