Пригожина "попустили" и забрали привилегии

После концерта в Лужниках поклонники Пригожина устроили настоящий бум, требуя от военного руководства России большей поставки снарядов для вагнеровцев.

Армия ботов напала на Путина

Однако наблюдатели считают, что никаких особых проблем у Пригожина не было. Просто раньше у него были привилегированные возможности по поставкам снарядов и этим он выгодно отличался от других подразделений минобороны России.

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В ответ на эти привилегии от Пригожина ожидали каких-то реальных результатов, однако их не было. Поэтому вагнеровцов перевели на тот же уровень, на котором есть другие военные подразделения России.

Министерство обороны России уже опровергло заявления Пригожина и сказало, что оно ложно. Сторонники Пригожина решили использовать выступление Владимира Путина в Лужниках, чтобы призвать президента изменить непростую для них ситуацию на фронте – давать больше снарядов вагнеровцам.

Однако вряд ли эти апелляции к Путину будут иметь хоть какой-то результат. В первую очередь потому, что глава Кремля не пользуется социальными сетями и ему не интересно, что там пишут пригожинские боты.

Российский ВПК не выдерживает

Во-вторых, Путин лично не одобряет решения по поставкам снарядов. Это дело военного командования. Глава Кремля ставит перед своими генералами очевидные задачи, например, оккупировать Украину, а вот как будут выполнять эти задачи, какое будет количество снарядов – прерогатива военного командования.

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В-третьих, у вооруженных сил России нет такого количества снарядов, что от Путина требует Пригожин. Российская военная промышленность просто не способна справиться с таким объемом задач, который перед ней ставят. Ведь в России никто не рассчитывал на столь длительную войну с Украиной. Год назад говорилось о блицкриге. Однако сейчас совсем другая ситуация, которая не нравится Путину. При этом он уже сжился с этой долгой войной и готов пробыть в ней в ближайшие годы своего бесславного президентства. Однако, для того чтобы быть в войне, нужны снаряды, а их не хватает.

Когда у российского военного командования была надежда, что вагнеровцы хотя бы количеством трупов смогут выполнить поставленные перед ними задачи, то оно было готово помогать Пригожину дополнительными снарядами. Однако теперь вагнеровцы будут гибнуть в Украине так же, как другие российские солдаты.

Это абсолютно нормальная ситуация с российским военно-промышленным комплексом, который просто не может работать в тех объемах, которые от него требуют Путин и генералы. Россия может надеяться на помощь Ирана и Северной Кореи, которые не боятся западных санкций или тайной помощи от Китая.

Именно такова реальная ситуация для России. Она гораздо важнее, чем концерт с участием главного певца России Путина в Лужниках.