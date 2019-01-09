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      Прихода Московского патриархата массово переходят к ПЦУ: интересная статистика

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      9 приходов УПЦ МП перешли к Православной церкви Украины
      9 приходов УПЦ МП перешли к Православной церкви Украины / Фото из открытых источников

      На Виннитчине, Хмельниччине и Волыни еще девять приходов бывшего Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины.

      Об этом сообщил митрополит Антоний Махота в своем Facebook.

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      Так, на Хмельнитчине к Единой православной церкви присоединились шесть религиозных общин УПЦ МП в Изяславском районе. Речь идет о приходе сел Тележинцы, Закружцы, Пильки, Сухуженци, Чижовка и Присилки.

      По словам митрополита, настоятелем во всех шести приходах является протоиерей Виталий Олейник.

      На Винничине в новосозданную церковь перешли две общины Московского патриархата. В частности, в селе Победа Козятинского района был проведен опрос, в ходе которого более 300 жителей высказались о присоединении к ПЦУ.

      "Настоятель строящегося храма в селе, протоиерей Владимир Ратошнюк, пока не определился окончательно и не поддержал решение своей паствы, поэтому верующие обратились к Винницкой епархии ПЦУ с просьбой назначить им нового настоятеля. По благословению митрополита Винницкого и Барского Симеона, обществом временно будет заниматься настоятель храма с. Махнивки протоиерей Андрей Кипер", – сообщили в пресс-службе Винницкой епархии ПЦУ.

      Также к Православной церкви Украины присоединились верующие села Пузырьки Козятинского района.

      Кроме того, еще один приход УПЦ МП перешел к ПЦУ на Волыни. Такое решение приняли настоятель и прихожане храма в селе Мерва Гороховского района.

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Зато в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор./

      Теги: Новости политики Новости Украины УПЦ МП Новости Хмельницкого Винница Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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