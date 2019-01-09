Парафії Московського патріархату масово переходять до ПЦУ: цікава статистика

На Вінниччині, Хмельниччині та Волині ще дев'ять парафій колишнього Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Про це повідомив митрополит Антоній Махота у своєму Facebook.

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Так, на Хмельниччині до Єдиної православної церкви приєдналися шість релігійних громад УПЦ МП в Ізяславському районі. Йдеться про парафії в селах Теліжинці, Закружці, Пильки, Сухуженці, Чижівка та Присілки.

За словами митрополита, настоятелем в усіх шести парафіях є протоієрей Віталій Олійник.

На Вінничині до новоствореної церкви перейшли дві громади Московського патріархату. Зокрема, в селі Перемога Козятинського району було проведено опитування, під час якого понад 300 жителів висловилися про приєднання до ПЦУ.

"Настоятель храму, що будується у селі, протоієрей Володимир Ратошнюк, поки що не визначився остаточно і не підтримав рішення своєї пастви, тому віряни звернулися до Вінницької єпархії ПЦУ з проханням призначити їм нового настоятеля. З благословення митрополита Вінницького і Барського Симеона, громадою тимчасово буде опікуватися настоятель храму с. Махнівки протоієрей Андрій Кіпер", – повідомили у прес-службі Вінницької єпархії ПЦУ.

Також до Православної церкви України приєдналися віряни села Пузирки Козятинського району.

Окрім того, ще одна парафія УПЦ МП перейшла до ПЦУ на Волині. Таке рішення ухвалили настоятель та прихожани храму в селі Мерви Горохівського району.

До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.



Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.