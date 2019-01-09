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      Скільки українців підтримують створення єдиної Православної церкви: результати опитування

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      Майже половина українців підтримує створення єдиної Православної церкви
      Майже половина українців підтримує створення єдиної Православної церкви / Фото з відкритих джерел

      Створення в Україні єдиної православної церкви підтримують 43% українців, а найбільше таких прихильників - на заході країни. Водночас, 22% громадян не підтримали об'єднання церков.

      Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного з 19 до 25 грудня 2018 в усіх регіонах України Центром Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

      Читайте також: Що зробив Путін, аби Українська православна церква відділилася від Росії

      43% громадян України підтримують створення в Україні помісної автокефальної православної церкви, не підтримують 22%. Частка тих, хто підтримує створення в Україні помісної автокефальної православної церкви, істотно зросла порівняно з травнем 2018 року (тоді таку підтримку висловлювали 31% респондентів), за рахунок скорочення частки тих, кого це не цікавить, і тих, хто не визначився (сумарна частка таких респондентів знизилася з травня по грудень з 49% до 35%),
      йдеться у результатах дослідження.

      Водночас, частка противників створення в Україні помісної автокефальної православної церкви майже не змінилася. Так, у травні вона сягала 20%, а у грудні 22%. 

      Частка тих, хто підтримує створення єдиної церкви, переважає частку тих, хто це не підтримує, у західному регіоні країни відповідно 70% і 7% та в центральних областях - відповідно 52% і 18% опитаних.

      Окрім того, в східних та південних регіонах майже половина жителів або не цікавляться цією проблемою, або не визначилися.

      Опитування проходило по всій Україні окрім окупованих Криму та територій Донецької та Луганської областей.

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Вже 7 січня у Соборі святої Софії у Києві відбулася різдвяна літургія, під час якої уперше на всезагальний огляд виставили Томос. Опісля документ перенесли до Трапезної церкви храму, де його могли бачити усі охочі. Згодом з'явилася інформація, що документ найближчими днями знову мали повернути до Стамбула,аби його підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. Також зазначалося, що після цієї процедури Томос знову літаком мали доправити до України, і тут документ буде зберігатися в особливих умовах.

      До слова, за інформацією ЗМІ, Томос, імовірно, у майбутньому у Софії Київській більше не розміщуватиметься, а його можуть перенести до Михайлівського Золотоверхого собору, де наразі розташовується резиденція митрополита ПЦУ Епіфанія.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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