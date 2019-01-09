21:13
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Сколько украинцев поддерживают создание единой Православной церкви: результаты опроса

      267 Читати новину українською
      Почти половина украинцев поддерживает создание единой Православной церкви
      Почти половина украинцев поддерживает создание единой Православной церкви / Фото из открытых источников

      Создание в Украине единой православной церкви поддерживают 43% украинцев, а всего таких сторонников – на западе страны. В то же время, 22% граждан не поддержали объединение церквей.

      Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

      Читайте также: Что сделал Путин, чтобы Украинская православная церковь отделилась от России

      43% граждан Украины поддерживают создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, не поддерживают – 22%. Доля тех, кто поддерживает создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, существенно выросла по сравнению с маем 2018 года (тогда такую ​​поддержку высказывали 31% респондентов), за счет сокращения доли тех, кого это не интересует, и тех, кто не определился (суммарная доля таких респондентов снизилась с мая по декабрь с 49% до 35%),
      говорится в результатах исследования.

      В то же время, доля противников создания в Украине поместной автокефальной православной церкви почти не изменилась. Так, в мае она достигала 20%, а в декабре – 22%.

      Доля тех, кто поддерживает создание единой церкви, превосходит долю тех, кто это не поддерживает, в западном регионе страны – соответственно 70% и 7% и в центральных областях – соответственно 52% и 18% опрошенных.

      Кроме того, в восточных и южных регионах почти половина жителей или не интересуются этой проблемой, или не определились.

      Опрос проходил по всей Украине кроме оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Уже 7 января в Соборе святой Софии в Киеве состоялась рождественская литургия, во время которой впервые на всеобщее обозрение выставили Томос. После документ перенесли в Трапезную церковь храма, где его могли видеть все желающие. Впоследствии появилась информация, что документ в ближайшие дни снова должны были вернуть в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Также отмечалось, что после этой процедуры Томос снова самолетом должны были доставить в Украину, и здесь документ будет храниться в особых условиях.

      К слову, по информации СМИ, Томос, вероятно, в будущем в Софии Киевской больше не будет размещаться, а его могут перенести в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас располагается резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Украина получила Томос: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Религия исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      В Главном штабе МВД Украины - новый начальник
       20 ноября 2012 , 18:25
      Трампу не нужны экономичные автомобили
       5 августа 2018 , 17:34
      Новий тренер Реала: шанувальник Мессі з Росаріо, на якого вплинули дель Боске та рідний батько
       30 октября 2018 , 12:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук