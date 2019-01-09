Сколько украинцев поддерживают создание единой Православной церкви: результаты опроса

Создание в Украине единой православной церкви поддерживают 43% украинцев, а всего таких сторонников – на западе страны. В то же время, 22% граждан не поддержали объединение церквей.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

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43% граждан Украины поддерживают создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, не поддерживают – 22%. Доля тех, кто поддерживает создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, существенно выросла по сравнению с маем 2018 года (тогда такую ​​поддержку высказывали 31% респондентов), за счет сокращения доли тех, кого это не интересует, и тех, кто не определился (суммарная доля таких респондентов снизилась с мая по декабрь с 49% до 35%),

– говорится в результатах исследования.

В то же время, доля противников создания в Украине поместной автокефальной православной церкви почти не изменилась. Так, в мае она достигала 20%, а в декабре – 22%.

Доля тех, кто поддерживает создание единой церкви, превосходит долю тех, кто это не поддерживает, в западном регионе страны – соответственно 70% и 7% и в центральных областях – соответственно 52% и 18% опрошенных.

Кроме того, в восточных и южных регионах почти половина жителей или не интересуются этой проблемой, или не определились.

Опрос проходил по всей Украине кроме оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.



Уже 7 января в Соборе святой Софии в Киеве состоялась рождественская литургия, во время которой впервые на всеобщее обозрение выставили Томос. После документ перенесли в Трапезную церковь храма, где его могли видеть все желающие. Впоследствии появилась информация, что документ в ближайшие дни снова должны были вернуть в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Также отмечалось, что после этой процедуры Томос снова самолетом должны были доставить в Украину, и здесь документ будет храниться в особых условиях.



К слову, по информации СМИ, Томос, вероятно, в будущем в Софии Киевской больше не будет размещаться, а его могут перенести в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас располагается резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

Украина получила Томос: смотрите видео