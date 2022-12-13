Информацию о необходимости "перекрещения" распространяют в телеграмме так называемые Z-каналы. Однако она совсем не соответствует действительности. Почему, рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Перекрещиваться не придется
Объявление о том, что прихожане, крещенные священником УПЦ МП, должны "повторно пройти крещение" в ПЦУ, распространяет не Православная церковь Украины, а вражеские телеграмм-каналы.
Журналистам фактчекингового проекта StopFake в пресс-службе ПЦУ сообщили, что распространенная информация – это подделка.
Подобная практика перекрестка в ПЦУ не одобряется и не осуществляется. Поскольку это грубая богословская ошибка, нарушение канонов и тяжкий грех,
– отметили в ПЦУ.
Информация о необходимости перекрещивания – это фейк / Фото из телеграмм-канала SPRAVDI
Кстати, именно в УПЦ Московского патриархата перекрещивали верующих православных церквей Украины, которые в МП считаются "раскольническими".
Священник ПЦУ Андрей Дудченко подчеркнул, что Московский патриархат "пренебрег канонами и принес веру в жертву политике".
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Запрет религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России
- 1 декабря СНБО принял решение о запрете деятельности религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в государстве-агрессоре.
- Соответствующий закронопроект должен быть рассмотрен в Верховной Раде.
- Также в Украине наложены персональные санкции против ряда представителей УПЦ МП.
- Введению санкций предшествовали обыски СБУ на территории храмов Московского патриархата. Украинские правоохранители обнаружили миллионы денег, российские паспорта и пропагандистские материалы, оправдывающие войну России против нашего государства.