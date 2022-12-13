Інформацію про необхідність "перехрещення" розповсюджують у телеграмі так звані Z-канали. Однак, вона зовсім не відповідає дійсності. Чому – розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Перехрещуватися не доведеться

Оголошення про те, що парафіяни, охрещені священником УПЦ МП, повинні "повторно пройти хрещення" у ПЦУ, поширює не Православна церква України, а ворожі телеграм-канали.

Журналістам фактчекінгового проєкту StopFake у пресслужбі ПЦУ повідомили, що поширена інформація – це підробка.

Подібна практика перехрещування у ПЦУ не схвалюється і не здійснюється. Оскільки це груба богословська помилка, порушення канонів і важкий гріх,

– наголосили в ПЦУ.

Інформація про необхідність перехрещування – це фейк / Фото з телеграм-каналу SPRAVDI

До речі, саме в УПЦ Московського патріархату перехрещували вірян православних церков України, які в МП вважаються "розкольницькими".

Священник ПЦУ Андрій Дудченко підкреслив, що Московський патріархат "знехтував канонами і приніс віру в жертву політиці".

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