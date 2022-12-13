Інформацію про необхідність "перехрещення" розповсюджують у телеграмі так звані Z-канали. Однак, вона зовсім не відповідає дійсності. Чому – розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Перехрещуватися не доведеться
Оголошення про те, що парафіяни, охрещені священником УПЦ МП, повинні "повторно пройти хрещення" у ПЦУ, поширює не Православна церква України, а ворожі телеграм-канали.
Журналістам фактчекінгового проєкту StopFake у пресслужбі ПЦУ повідомили, що поширена інформація – це підробка.
Подібна практика перехрещування у ПЦУ не схвалюється і не здійснюється. Оскільки це груба богословська помилка, порушення канонів і важкий гріх,
– наголосили в ПЦУ.
Інформація про необхідність перехрещування – це фейк / Фото з телеграм-каналу SPRAVDI
До речі, саме в УПЦ Московського патріархату перехрещували вірян православних церков України, які в МП вважаються "розкольницькими".
Священник ПЦУ Андрій Дудченко підкреслив, що Московський патріархат "знехтував канонами і приніс віру в жертву політиці".
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Заборона релігійних організацій, афільованих з центрами впливу в Росії
- 1 грудня РНБО ухвалила рішення щодо заборони діяльності релігійних організацій, афільованих із центрами впливу у державі-агресорці.
- Відповідний закронопроєкт мають розглянути у Верховній Раді.
- Також в Україні наклали персональні санкції проти низки представників УПЦ МП.
- Запровадженню санкцій передували обшуки СБУ на території храмів Московського патріархату. Українські правоохоронці виявили мільйони готівки, російські паспорти та пропагандистські матеріали, які виправдовують війну Росії проти нашої держави.