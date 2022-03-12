Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Арестович передал приятные новости на утро 12 марта. По его словам, на главных операционных направлениях враг истощился и становится в оборону.

Это касается следующих направлений:

Киевского,

Черниговского,

Харьковского,

Сумского,

Южного, где тоже противник пытается продвигаться, но погибает от ударов ВСУ.

Арестович добавил, что российские войска сейчас продвигаются только на одном направлении – в зоне ООС. Речь идет о районе Волновахи, Мариуполя, Северодонецка и т.д.

Ранее Арестович также заявил, что в войне, которую Россия развязала против Украины, наступил стратегический переломный момент. Впрочем, о ее конце еще говорить рано. Детали – читайте здесь .