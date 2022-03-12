Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

До теми Арестович закликав жителів Заходу та Центру повертатись до нормального життя

Арестович передав приємні новини станом на ранок 12 березня. За його словами, на головних операційних напрямках ворог виснажився і стає в оборону.

Це стосується таких напрямків:

Київського,

Чернігівського,

Харківського,

Сумського,

Південного, де також противник намагається просуватися, але гине від ударів ЗСУ.

Арестович додав, що російські війська раза просуваються лише на одному напрямку – в зоні ООС. Йдеться про район Волновахи, Маріуполя, Сєвєродонецька тощо.

Додамо, що раніше Арестович також заявив, що у війні, яку Росія розв'язала проти України, наступив стратегічний переломний момент. Втім, про її кінець ще говорити зарано. Деталі – читайте тут.

Звернення Олексія Арестовича 12 березня: