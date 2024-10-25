В Запорожье вспыхнул приют для животных: 5 собак сгорели в вольерах, мог быть поджог

Поздно вечером 24 октября в Запорожье произошел пожар в приюте для собак "Хвостики". Подозревают, что это мог быть поджог.

О трагическом инциденте сообщили в приюте, а также пожар подтвердили в полиции. К сожалению, в результате пожара погибли животные.

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В Запорожье произошел пожар в приюте для собак

Около полуночи в Запорожье произошел пожар в приюте для собак "Хвостики", которым занимается местный волонтер Елена Джима. В полиции сообщили, что сотрудники ГСЧС сразу выехали на место возгорания и начали работать над ликвидацией.

К сожалению, в результате пожара погибли животные. Говорится по меньшей мере о 5 собаках, которые сгорели в вольерах.

На месте сейчас работают криминалисты, следственно-оперативная группа полиции и спасатели. После установления причины возгорания события будет предоставлена правовая квалификация,

– сообщили в полиции.

На странице приюта "Хвостики" опубликовали также жуткое видео с пожаром. Мужской голос за кадром утверждает, что животные заживо сгорели в вольерах. По его словам, пожар возник не просто так – кто-то мог устроить поджог.

Жуткие кадры пожара в приюте: смотрите видео

В комментариях под видео пользователи также сообщают, что владелица приюта – волонтер Елена Джима – получила ожоги. В то же время в полиции о пострадавших не сообщали.