Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Отмечается, что представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнародовали результаты мониторинговой проверки.

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Какие нарушения обнаружили в приюте для детей

По словам представительницы Уполномоченного по правам ребенка Ирины Сусловой, в приюте обнаружили многочисленные нарушения прав детей. В частности речь идет о:

систематическом превышении срока пребывания;

физическом и психологическом насилии;

нарушении личного пространства;

дискриминации.

Отмечается, что на момент проверки в приюте находились 28 детей, часть из них – внутренне перемещенные из Запорожской области. Также известно, что по правилам дети должны находиться в приюте до 90 дней, однако половина из них проживала в заведении более 2,5 лет.

Во всех общих помещениях, в том числе и в комнатах для переодевания и изоляторе, установлены камеры видеонаблюдения. Нам не дали ответа на вопрос, кто имеет доступ к этим записям, где хранится информация и кто ее использует,

– рассказала Ирина Суслова.

Также, по ее словам, комнату-изолятор в приюте используют как форму наказания для "непослушных" детей.

Многие дети жалуются на психологическое давление и боятся говорить открыто, поскольку их угрожают направить во Львовскую областную психиатрическую больницу. Дети сообщают, что если они нарушают правила или пытаются говорить о проблемах, им угрожают принудительным лечением,

– сообщила представительница Уполномоченного по правам ребенка.

Сейчас команда омбудсмена призывает осуществить контроль за тем, на каком основании детей направляют в психиатрические учреждения, чтобы избежать дальнейших нарушений их прав.