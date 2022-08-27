Деньги могут получить только владельцы жилья, которые размещают переселенцев, не взимая за них оплату. При этом статус ВПЛ должно быть подтверждено справкой.

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Сколько можно получить

Красный крест компенсирует 14,77 гривны за одного человека в сутки и 450 гривен за одного человека в месяц.

Как получить помощь

Зарегистрировать свое жилье на сайте "Прихисток" ;

Не позднее следующего дня после регистрации подать заявление в органы местного самоуправления. В заявлении необходимо указать имя и фамилию каждого переселенца, проживающего у вас и добавить копии документов, удостоверяющих их лица;

Если количество ВПЛ, которым вы предоставляете убежище, меняется или люди уезжают – нужно подать заявление с актуальными сведениями в этот же день.

В течение 5 дней местные власти могут проверять количество переселенцев и их данные. Также органы проверяют, действительно ли ВПЛ проживают бесплатно. При правильной подаче правдивых данных, финансовую помощь будут перечислять переводом через "ПриватБанк" на банковский счет.

Кстати, недавно Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на поддержку волонтерского движения.

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