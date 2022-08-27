Гроші можуть отримати лише ті власники житла, які розміщують переселенців, не беручи за них оплату. При цьому статус ВПО повинен бути підтверджений довідкою.

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Скільки можна отримати

Червоний хрест компенсує 14,77 гривні за одну людину на добу та 450 гривень за одну людину на місяць.

Як отримати допомогу

Зареєструвати своє житло на сайті "Прихисток";

Не пізніше наступного дня після реєстрації подати заяву до органів місцевого самоврядування. У заяві необхідно вказати ім'я та по-батькові кожного переселенця, який у вас проживає та додати копії документів, які посвідчують їхні особи;

Якщо кількість ВПО, яким ви надаєте прихисток, змінюється або люди виїжджають – потрібно подати заяву з актуальними відомостями в цей же день.

Впродовж 5 днів органи місцевої влади можуть перевіряти кількість переселенців та їхні дані. Також органи перевіряють, чи справді ВПО проживають безкоштовно. За умови правильної подачі правдивих даних, фінансову допомогу перераховуватимуть переказом через "ПриватБанк" на банківський рахунок.

До слова, нещодавно Верховна Рада прийняла низку законів, спрямованих на підтримку волонтерського руху.

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