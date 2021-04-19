В селе Лесной Хлебичин, что в Ивано-Франковской области, 19 апреля сотрудник полиции въехал в частный дом. В машине в момент аварии был полицейский и служебная собака.

Аварию в Коломыйском районе вызвал сотрудник полиции, который следовал в направлении Ивано-Франковска. О том, что такой инцидент произошел, 24 каналу подтвердили в пресс-службе полиции Прикарпатья.

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Детали ДТП с участием полиции

Работник кинологической службы, возвращаясь из служебного задания, не справился с управлением и выехал с дороги на обочину и столкнулся с частным домом,

– рассказали в полиции.

Кроме полицейского, в машине также находилась служебная собака. К счастью ни водитель, ни животное не пострадали.

Издание "Галка" со ссылкой на слова очевидцев пишет, что на месте аварии также был поврежден грузовой фургон – вероятно полицейский сначала столкнулся с ним, а потом уже въехал в дом.

К слову, сотрудник полиции был трезв.

Обратите внимание! Утром 7 апреля в Ивано-Франковске произошло ДТП на перекрестке улицы Юности – Тисменицкая. Столкнулись 3 машины, среди них – машина патрульной полиции. К счастью, обошлось без погибших.



На Прикарпатье авто полиции влетело в жилой дом / Фото из сайта "Галки"

Инцидент произошел в селе Лесной Хлебичин: смотрите карту