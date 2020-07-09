Вчера официально речь шла о трех жертвах наводнения на Западной Украине. Только сейчас в целом стало известно, что в горном поселке Ворохта 21 июня мужчину поразило током в затопленной котельной. Его признали жертвой стихийного бедствия.

Про четвертую жертву сообщает "Суспільне Карпати" со ссылкой на поселкового главу Николая Ворохты Йосипчука. По его словам, поселковый совет подготовил соответствующие документы, чтобы погибшего считали жертвой стихии.

Напомним Через неделю на Прикарпатье нашли тело третьей жертвы наводнения: детали трагедии

Как погиб мужчина

Из-за сильных дождей вода подтопила подвал, мужчина зашел в помещение. Там, где была расположена котельная, его насмерть ударило током. В помещении возникло задымление, на место вызвали спасателей. ГСЧС-ники обнаружили мертвого мужчину в воде.

Сейчас чиновники подготовили все документы, составили соответствующие акты, чтобы случай квалифицировали именно как смерть в результате стихийного бедствия.

Мы, как поселковый совет, подали документы в Яремчанскую комиссию, информацию внесли в реестры. Эти реестры сформируют и подают на область. Мы приняли меры и подаем этого человека как жертву стихии,

– заявил поселковый голова.

Начальник департамента социальной политики облгосадминистрации Владимир Корженевский сказал, что ему известно об этом случае.

Относительно компенсации другим семьям трех погибших: сейчас в департаменте ждут заключения районных комиссий, чтобы выплачивать людям компенсации.

"Еще нет документов по одной жертве, но, думаю, что сегодня-завтра будут. Комиссии сформируют состав семьи погибших, составят протоколы. Мы стараемся, как можно быстрее работать, чтобы люди быстрее получали материальную помощь. Мы готовы выплачивать", – отметил Владимир Корженевский.

Другие жертвы стихии

В Ивано-Франковской области в селе Пнив на берегу реки Быстрица-Надворнянская 3 июля обнаружили тело женщины, которую разыскивали еще с 22 июня, как раз когда начались сильные паводки. Тогда она ушла из дома в лес по ягоды.