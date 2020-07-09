До вчора офіційно йшлося про трьох жертв повені на Західній Україні. Лише зараз назагал стало відомо, що у гірському селищі Ворохта 21 червня чоловіка вразило струмом у затопленій котельні. Його визнали жертвою стихійного лиха.

Про четверту жертву повідомляє "Суспільне Карпати" із посиланням на селищного голову Ворохти Миколу Йосипчука. За його словами, селищна рада підготувала відповідні документи, аби загиблого вважали жертвою стихії.

Нагадаємо Через тиждень на Прикарпатті знайшли тіло третьої жертви повені: деталі трагедії

Як загинув чоловік

Через сильні дощі вода підтопила підвал, чоловік зайшов у приміщення. Там, де була розташована котельня, його на смерть вразило струмом. У приміщенні виникло задимлення, на місце викликали рятувальників. ДСНС-ники виявили мертвого чоловіка у воді.

Наразі чиновники підготували всі документи, склали відповідні акти, аби випадок кваліфікували саме як смерть внаслідок стихійного лиха.

Ми, як селищна рада, подали документи до яремчанської комісії, інформацію внесли у реєстри. Ці реєстри сформують і подають на область. Ми вжили заходів і подаємо цього чоловіка як жертву стихії,

– заявив селищний голова.

Начальник департаменту соціальної політики облдержадміністрації Володимир Корженьовський сказав, що йому відомо про цей випадок.

Щодо компенсації родинам іншим трьох загиблих: зараз в департаменті чекають на висновки районних комісій, щоб виплачувати людям компенсації.

"Ще немає документів по жодній жертві, але, думаю, що сьогодні-завтра будуть. Комісії сформують склад сім’ї загиблих, складуть протоколи. Ми стараємося якомога швидше працювати, щоб люди швидше отримували матеріальну допомогу. Ми готові виплачувати", - зазначив Володимир Корженьовський.

Інші жертви стихії

У Івано-Франківській області у селі Пнів на березі річки Бистриця-Надвірнянська 3 липня виявили тіло жінки, яку розшукували ще з 22 червня, саме коли почалися сильні паводки. Тоді вона пішла з дому в ліс по ягоди.