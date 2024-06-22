Исчез во время купания на реке Черемош: на Прикарпатье нашли мертвым 17-летнего парня

Спасатели нашли тело 17-летнего парня. Несовершеннолетний 20 июня исчез во время купания на реке Черемош.

Тело подростка обнаружили в реке утром 22 июня. Его вытащили водолазы.

Смотрите также В Хмельницкой области во время купания утонули двое подростков

Водолазы обнаружили тело подростка в реке Черемош

Накануне 17-летний парень исчез из поля зрения во время купания в селе Завалье, Снятинской общины, Коломыйского района.

В тот день двое братьев пошли купаться на реку, старший парень, находясь в воде не удержал равновесие и упал в воду, после чего течением его отнесло на большую глубину, где последний исчез из поля зрения,

– рассказали в ГСЧС.

Подростка искали с вечера 20 июня и, к сожалению, нашли мертвым утром 22 июня. Водолазы ГСЧС обнаружили тело подростка в реке Черемош и передали работникам полиции.

В реке Черемош нашли тело 17-летнего парня / Фото ГСЧС

К поискам также присоединялись правоохранители и местное население. Обследование территории проводили с помощью БПЛА. На месте происшествия психолог оказывала необходимую помощь близким парня.

"Напоминаем! Купайтесь только в предназначенных для этого местах!" – призвали в ГСЧС.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким парня. Вечная память!