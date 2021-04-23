В Ивано-Франковской области стабилизировалась ситуация с COVID-19. Пока в регионе не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения во время празднования Пасхи.

В то же время на Ивано-Франковщине уже провели соответствующие совещания с Советом Церквей. Об этом рассказал главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

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"Сейчас мы не планируем вводить дополнительные карантинные ограничения, поскольку проводим активно информационно-разъяснительную работу среди жителей и гостей Прикарпатья относительно мер безопасности, которые рекомендованы во время Пасхальных праздников", – сказал Савчук.

В то же время он рассказал, что местные власти все-таки опасаются, что рост активности на улицах может принести незначительный рост заболеваемости на Прикарпатье.

Мы с предостережением относимся к тем религиозным мероприятиям, которые будут во время Пасхальных праздников. Сейчас мы активно всем рекомендуем соблюдать все нормы (карантинные – 24 канал),

– сказал главный санитарный врач Ивано-Франковской области.

Каким будет контроль относительно соблюдений карантинных норм

Руслан Савчук сообщил, что председатель ОГА провел совещание с Советом Церквей и настоятелями храмов, они взяли обязательства, что будут активно рекомендовать верующим появляться на богослужениях хотя бы по одному представителю от семьи.

"Мы пока не будем применять усиленные контролирующие меры, надеемся на сознание верующих", – сказал главный санврач Прикарпатья.

Справка. Со 2 апреля в Ивано-Франковске начали ослаблять карантин. В желтую зону регион попал с 10 апреля.

Руслан Савчук о карантинных ограничениях на Прикарпатье: смотрите видео 24 канала