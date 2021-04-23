В Івано-Франківській області стабілізувалась ситуація з COVID-19. Наразі в регіоні не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження під час святкування Великодня.

Водночас на Івано-Франківщині вже провели відповідні наради з Радою Церков. Про це розповів головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

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"Наразі ми не плануємо запроваджувати додаткові карантинні обмеження, оскільки проводимо активно інформаційно-роз'яснювальну роботу серед жителів та гостей Прикарпаття щодо заходів безпеки, які рекомендовано під час великодніх свят", – сказав Савчук.

Водночас він розповів, що місцева влада таки побоюється, що зростання активності на вулицях може принести незначний ріст захворюваності на Прикарпатті.

Ми із засторогою ставимось до тих релігійних заходів, які будуть під час великодніх свят. Наразі ми активно всім рекомендуємо дотримуватись усіх норм (карантинних – 24 канал),

– сказав головний санітарний лікар Івано-Франківщини.

Яким буде контроль щодо дотримань карантинних норм

Руслан Савчук повідомив, що голова ОДА провів нараду з Радою Церков та настоятелями храмів, вони взяли зобов'язання, що будуть активно рекомендувати вірянам з'являтись на богослужіннях хоча б по-одному представнику від родини.

"Ми наразі не будемо застосовувати посилені контролюючі заходи, сподіваємось на свідомість вірян", – сказав головний санлікар Прикарпаття.

Довідка. З 2 квітня в Івано-Франківську почали послаблювати карантин. У жовту зону регіон потрапив з 10 квітня.

Руслан Савчук про карантинні обмеження на Прикарпатті: дивіться відео 24 каналу