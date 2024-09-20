По российским дронам работала ПВО. Какие последствия вражеской атаки, рассказала председатель ОВА Светлана Онищук в телеграм-канале.

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Атака "Шахедами" на Ивано-Франковскую область

Этой ночью Ивано-Франковская область снова подверглась вражеской атаке. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

К счастью, обошлось без пострадавших. В очередной раз призываю всех жителей области реагировать на сигналы об опасности!

– подчеркнула Светлана Онищук.

Председатель ОВА поблагодарила наших защитников неба за их работу, – оборону воздушного пространства. Кроме того, всем службам, которые приобщаются к ликвидации последствий вражеских атак.

Добавим, взрывы в Ивано-Франковской области прогремели около 03:00. Городской голова Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО.

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Кстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.