Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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Взрывы в Ивано-Франковске 20 сентября: что известно

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили через несколько минут после 2 часов ночи 20 сентября. Стало известно из сообщений мониторинговых сообществ и Воздушных сил, что на Прикарпатье залетают вражеские беспилотники.

А в 03:17 о работе сил Противовоздушной обороны написал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив:

Внимание! Работает ПВО! Детали позже! Напоминаю, не выставляем фото и видео в сети, не помогаем врагу!

– говорилось в сообщении в телеграмме.

Местные жители в социальных сетях сообщали о звуках взрывов. Более подробной информации пока нет. По крайним сообщением Воздушных сил, часть "Шахедов" продолжают движение в западном направлении.

В течение ночи взрывы и работу ПВО уже слышали Киевская область, Черкасская и Хмельницкая область.

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